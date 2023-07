Morning News, "corna vip in campeggio": chi fa calare il gelo da Simona Branchetti

21 luglio 2023 a

a

a

Dalle corna degli altri a quelle dei vip. A Canale 5 non tiene banco solo Temptation Island e Simona Branchetti, conduttrice di Morning News, non può certo presagire la deriva piccantella della discussione in studio. Tra i temi del giorno c’è il caro-prezzi nelle località di villeggiatura, argomento assai caro ai telespettatori alla vigilia delle tanto sospirate ferie (per chi potrà permettersele) e che riguarda anche quelle più rinomate ed esclusive.

Un esempio? Il lago di Garda, paradiso terrestre amatissimo dagli italiani e dagli stranieri. C’è chi sottolinea, tra gli ospiti, come il Garda, luogo del cuore di austriaci e tedeschi, sia meta sì di frequentatori danarosi, ma anche di tanti turisti della porta accanto, come certificato dalle decine di campeggi che punteggiano l’area. Ed è «proprio quella - suggerisce a sorpresa Roberto Alessi - l’attrazione turistica...». Sibillino, malizioso, il direttore di Novella 2000, re del gossip e ospite fisso dei salotti televisivi, fa aggrottare la fronte alla Branchetti non afferra subito dove voglia andare a parare.

«Dove ci sono campeggi, ci sono giovani... Ci sono spiagge molto vip che sono posizionate di fronte a questi campeggi. E mentre le mogli prendono il sole...». Apperò, dritto al punto. «Direttore lei sta facendo delle strane allusioni», lo interrompe la conduttrice con un sorriso per la verità un po’ nervoso. Ma Alessi conferma la sua tesi (ardita): la tentazione di una scappatella con una delle belle ragazze del camping accanto (o, perché no, pure uno dei bei ragazzi) sono un grande classico delle vacanze, comprese quelle vip: d’altronde, chi non ha mai visto in vita sua una delle tante commedie pecorecce sull’argomento?