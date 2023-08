Myrta Merlino, l'avvertimento di Francesco Vecchi: "Un compito difficile"

08 agosto 2023 a

“Quando m’hanno chiamato per dire ‘parti più tardi’, ho detto ‘ok, grazie’. Non mi dispiace…”: Francesco Vecchi, intervistato da Simona Ventura e Giovanni Terzi all’evento "La Terrazza della Dolce Vita" a Rimini, ha parlato così della ripresa di Mattino 5, che non tornerà all'inizio di settembre ma alla fine del mese. Alla domanda sulla novità Myrta Merlino, che prende il posto di Barbara D'Urso alla conduzione di Pomeriggio 5, Vecchi, come riportato dal portale televisivo DavideMaggio.it, ha risposto: "Secondo me lei ha un compito molto difficile. Lei fino a quest’anno ha fatto un programma con molta rilevanza dal punto di vista degli ospiti, con un pubblico però abbastanza piccolo numericamente". Il riferimento è al programma che conduceva su La7, L'Aria che tira. "Trovo che la sfida sia complessa…”, ha poi aggiunto il conduttore.

Sull'arrivo di Bianca Berlinguer a Mediaset, dopo tanti anni alla guida di Cartabianca su Rai 3, Francesco Vecchi ha spiegato che l'azienda ha messo a segno un bel colpo: "Sono molto, molto curioso. Credo che sia un colpo dell’estate nel calciomercato, Mediaset che prende un nome come quello della Berlinguer". Infine, il presentatore di Mattino 5 si è detto convinto che il tipo di tv che fa la Berlinguer possa inserirsi bene nel mondo della tv commerciale di Pier Silvio Berlusconi.