Elisa Isoardi: "Ho sbagliato, nasconderò tutto", picchia duro contro se stessa

Il prossimo 16 settembre si avvicina a grandi passi. Una giornata importantissima per Elisa Isoardi, che torna alla conduzione su Rai 1 con Linea verde life. Un ritorno sulla prima rete dopo la parentesi dello scorso anno su Rai 2, dove ha condotto Vorrei dirti che, trasmissione che però non ha avuto grande successo.

Per la Isoardi un ritorno su Rai 1 al sabato pomeriggio, per raccontare l'Italia e promuovere la cura dell'ambiente. E così, in vista del nuovo debutto, ecco che la conduttrice si confida in una lunga intervista a Chi, colloquio nel quale non fa sconti a se stessa e riconosce di aver commesso alcuni errori nel recente passato.

"A 40 anni ho cambiato radicalmente il modo in cui uso i canali social. Mostrerò me stessa e il mio lavoro, ma non farò più l’errore di mostrare il mio lato più privato, con i miei affetti", fa sapere al rotocalco. Insomma, un'Elisa Isoardi del tutto dedita al lavoro e meno incline a "fronzoli" social. Dunque, ha aggiunto: "Non nasconderò nulla del mio lavoro, ma tutto della mia vita affettiva". Parole chiare, quelle della Isoardi, che parlando della nuova conduzione afferma di avere una "grande responsabilità", da onorare dunque nel migliore dei modi.