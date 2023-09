Uomini e Donne, il dramma travolge il format della De Filippi: "Mi hanno rovinato"

04 settembre 2023 a

Tutto pronto, anzi prontissimo, per la nuova stagione di Uomini e Donne, il dating-show condotto da Maria De Filippi sempre su Canale 5. E l'attesa è alle stelle: i telespettatori e affezionatissimi del format contano i minuti che li separano dalla prima di questo nuovo anno.

E proprio a ridosso della messa in onda, ecco che parla una delle ex protagoniste di Uomini e Donne, Federica Aversano, la quale ha rilasciato una lunga intervista a lollo.magazine. Intervista in cui ha ammesso di aver vissuto l'esperienza al dating show in modo non semplice, anzi traumatico e per certi aspetti problematico.

"In realtà è stata un’esperienza che non ho vissuto con il dovuto divertimento e con serenità, avevo sottovalutato le conseguenze di chi non fa più parte della mia vita, ma puntualmente tende a rompermi le gambe", ammette la Aversano. Infatti, ha poi aggiunto che dal suo passato, durante Uomini e Donne, erano riemerse delle persone che hanno cercato in tutti i modi di rovinarle l'esperienza sul trono. E ci sono anche riusciti. "Delle persone hanno voluto rovinarmi quell’esperienza, ne ho pagate le conseguenze anche dopo", spiega Federica un poco allusiva, senza entrare nei dettagli e senza fare nome.

Proprio per queste pressioni decise di lasciare il format di Maria De Filippi. Ma ne ha anche per Gemma Galgani. "Quando poi toccano tuo figlio, lì non ci vedi più e non pensi più a niente, sono andata via perché ero esausta", ha fatto cenno a un litigio con la Galgani che, evidentemente, le è pesato moltissimo. Insomma, Uomini e Donne può non essere semplice e divertente così come qualcuno può immaginare.