Giuliacci stravolge le previsioni meteo: "Errore spaziale europeo", ciò che pochi sanno

Mario Giuliacci ospite a sorpresa di Quarta Repubblica. Nella prima puntata della nuova stagione, quella andata in onda lunedì 4 settembre su Rete 4, Nicola Porro affronta uno dei temi più discussi: l'anomalo meteo e le pesanti conseguenze che si sono abbattute sull'Italia. Premettendo che "c'è molta ignoranza in meteorologia ed ecologia", il meteorologo ricorda che "le previsioni sono attendibili fino a 8/9 giorni".

Da qui una svista accaduta di recente. Sì, perché - prosegue Giuliacci - "questa estate è stata caldissima al sud, ma pochi giorni prima dell’ondata di caldo già erano stati previsti 50 gradi ed è successo per un errore spaziale europeo". Come già spiegato in un video mesi fa, l'esperto ha detto chiaro e tondo che i 50 gradi in Francia, Italia e Spagna altro non era che una "bufala". Il motivo? "È frutto di una errata rappresentazione del rapporto sibillino dell’agenzia spaziale europea del 13 luglio".

Quest'ultimo ha ripreso col satellite la temperatura del suolo su tutta l’Europa. Qui si vedevano temperature di 46-48 gradi "e alcuni hanno dedotto che la temperatura dell’aria raggiungerà nei prossimi giorni 50 gradi. Grossa bufala!". Insomma, ha concluso, "c’è stato un errore nella comprensione dei dati Esa non facendo capire che si tratta di temperature del suolo. È normale che sull’asfalto sia molto più rovente di quella dell’aria".