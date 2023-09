Mediaset "viaggia a velocità doppia": gode Pier Silvio, panico in Rai

Roberto Tortora 06 settembre 2023 a

Dopo tanti rumors, alla fine, il ritorno di Massimo Giletti in Rai è cosa fatta. Non partirà da subito, se ne riparla nel 2024, anche se non si sa ancora con quale programma e con quale finalità: se politica, inchiesta, show o intrattenimento. Sarà lui il nuovo volto di punta che dovrà rilanciare la tv di Stato nei confronti della concorrenza. In attesa del suo ritorno, però, proprio la Rai potrebbe restar beffata da Mediaset che ha giocato d’anticipo e ha già calato sul tavolo i suoi assi.

È cominciato il nuovo corso di Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino ed ha fatto subito boom d’ascolti. Con lei, c’è stato anche l’esordio su Rete 4 di Bianca Berlinguer con il suo È Sempre Cartabianca. Il Sole 24 Ore ha pubblicato un pezzo, rigoroso, a firma Andrea Biondi, sugli ascolti estivi della Rai. Il risultato, in sintesi: Rai scavalcata da Mediaset. In Rai hanno provato ad obiettare: “Quei numeri tengono conto delle reti tematiche. Lo sanno tutti che Mediaset ne possiede di più rispetto alla Rai. Noi siamo avanti”. Un tentativo andato a vuoto, perché la realtà li ha smentiti.

Oltre a Giletti, la novità verrà rappresentata anche da Monica Maggioni, che presenterà il suo nuovo In Mezz’Ora, al posto della dimissionaria Lucia Annunziata, ma, nel frattempo, la sola versione estiva di Estate in Diretta con l’ex-ministro Nunzia De Girolamo in vesti di conduttrice, sembra non aver scalfito più di tanto gli ascolti dell’azienda concorrente, Mediaset, che viaggia già a velocità doppia mentre in Rai si studiano ancora i palinsesti e si attende di poter dare ufficialmente il via alla nuova stagione. Un ribaltamento di fronte, dopo la crisi di ascolti di Mediaset degli ultimi anni che la rivedrebbe invece ora in auge con il nuovo corso dettato da Pier Silvio Berlusconi. Taglio netto del trash e ritorno ad una maggior sobrietà che, finora, sembra dare i suoi frutti.