In Onda, il giallo dietro l'ultima puntata: cancellata a sorpresa

I telespettatori sono rimasti sorpresi nel vedere che sabato sera In Onda, programma di La7, non è stato trasmesso. E questo nonostante Marianna Aprile, la sera prima, prometteva: "Ci vediamo domani, state lì". Eppure per i fan della trasmissione è arrivata una doccia fredda: sabato sera Eden, un pianeta da salvare, ha sostituito In Onda. E pensare che quella del 9 settembre sarebbe dovuta essere l’ultima puntata estiva del talk, pronto a ricedere il testimone a Otto e Mezzo.

A cercare di far luce sulla vicenda ci pensa TvBlog che ricorda come l'appuntamento fosse stato registrato anzitempo e si è deciso di non proporlo in seguito al violento terremoto che ha colpito il Marocco. In ogni caso i conduttori Aprile e Luca Telese hanno salutato tutti sui social, con uno scatto nel quale si vede anche Francesco Giubilei, presidente del movimento Nazione Futura, che era tra gli ospiti del programma.

Finita qui? Niente affatto. La puntata sarebbe potuta essere trasmessa domenica, ma anche in questo caso è stato riscontrato un problema: era la vigilia del ventiduesimo anniversario dell’attacco alle Torri Gemelle. Motivo per cui La7 ha optato per la proposizione di uno speciale di Atlantide. Gli appassionati del talk possono comunque dormire sonni tranquilli, visto che saranno previsti due ulteriori incursioni nell’access di sabato 16 e domenica 17 settembre per – spiega sempre la Aprile – "cercare di approfondire i fatti della settimana".