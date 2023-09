Filippo Facci, lo sfogo: "La realtà è piena di bast*** che discriminano le donne"

13 settembre 2023 a

Filippo Facci è tornato a parlare della retorica dell'integrazione islamica difesa da certa sinistra nostrana. Ospite nel salotto di Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro, si è confrontato sul tema con il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi. "Chiunque sta in Italia - spiega il giornalista di Libero - deve rispettare delle regole di democrazia e certe cose che nell’Islam sono all’ordine del giorno qui non passeranno mai e poi mai!". L'editorialista ha poi sottolineato la totale incompatibilità tra certi dogmi islamici e i dettami sui quali si fonda la nostra convivenza civile. "Qui non si ammette l’Abc - dice Facci -, si può detestare fortemente delle idee che non sono compatibili con la nostra Costituzione".

Come spiega Facci, "la realtà è piena di bastardi che discriminano le donne". Basti pensare alla piccola Saman Abbas, la ragazza pakistana trucidata dai propri familiari perché colpevole di intrattenere una relazione amorosa con un ragazzo italiano. O ancora al caso dell'imam della principale moschea di Birmingham che, nelle scorse settimane, si era reso protagonista di un sermone religioso ai propri fedeli dove spiegare come eseguire correttamente una esecuzione per lapidazione nei riguardi delle donne "infedeli". Non proprio i migliori esempi di integrazione.