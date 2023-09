De Gregorio sbotta: "Se io fossi un uomo mi sentirei umiliato e offeso"

13 settembre 2023 a

a

a

Concita De Gregorio, ospite nel programma televisivo condotta da Bianca Berlinguer Cartabianca, è intervenuta sul caso dei recenti stupri a Caivano e a Palermo. "Se io fossi un uomo mi sentirei umiliato e offeso a sentir dire nel discorso pubblico che le ragazze devono stare attente. E’ come ammettere - ha spiegato la giornalista - che gli uomini non sanno trattenere il loro istinto". L'ex direttrice de L'Unità afferma che è sbagliato insegnare alle ragazze a difendersi dai predatori, "ma bisogna insegnare ai ragazzi a non aggredire".

L'attacco della De Gregorio era probabilmente rivolto alle parole pronunciate da Andrea Giambruno, compagno della premier Giorgia Meloni. Il conduttore televisivo aveva infatti detto: "Se vai a ballare, hai tutto il diritto di ubriacarti ma se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi eviti di incorrere in determinate problematiche, perché poi rischi che il lupo lo trovi". Il pensiero di Giambruno aveva sollevato un polverone politico. E la De Gregorio ha sfruttato l'occasione per colpire, seppur indirettamente, Giorgia Meloni e il suo compagno.