Italo Bocchino travolge la Piccolotti: "Lo vedi solo tu"

Il centrodestra cresce nei sondaggi, ma a sinistra parlano già di crisi di governo. A Otto e mezzo, su La7, va in onda un surreale (ma non inedito) processo a Giorgia Meloni e in studio Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi Sinistra, sostiene la tesi dell'esecutivo traballante. A ribattere, colpo su colpo (a lei e alla conduttrice Lilli Gruber) e il solito, indomito Italo Bocchino.

"Sono molte, molte settimane che non si registra nessuna dichiarazione ostile di Schlein contro Conte, Conte contro Schlein o Fratoianni contro Schlein o di qualsiasi esponente della coalizione che andiamo a costruire", spiega la Piccolotti, per inciso moglie proprio del leader di Sinistra italiana Fratoianni.

"Mentre a destra cominciano le crepe, Salvini attacca la Meloni, dice che ha sbagliato strategia sull'immigrazione. C'è evidentemente una tensione, perché il governo messo davanti a problemi concreti siccome non ha le soluzioni giuste e sta fallendo su molti punti comincia ad avere delle ruggini".





"Posso dire una cosa? - interviene Bocchino in collegamento -. Il ragionamento non regge, per una semplice ragione: l'ultimo sondaggio pubblicato dal Corriere della Sera dice che la Meloni supera il 30%, crescono i partiti di governo tranne il caso di Forza Italia che dopo la morte di Berlusconi si vedrà quel che accadrà, però la Lega cresce, Fratelli d'Italia crescono. Quindi un governo in crisi, con una maggioranza che si sta scannando lo vedi solo tu". "Ma non è una questione di sondaggi, è una questione di questioni", si difende la Piccolotti. "Ah, non è il sondaggio. Va bene...", allarga metaforicamente le braccia il direttore editoriale del Secolo d'Italia.