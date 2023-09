È sempre Cartabianca, quanti soldi prendono Lerner e Scanzi dai Berlusconi

16 settembre 2023 a

a

a

Le prime puntate di È sempre Cartabianca hanno regalato ascolti soddisfacenti a Mediaset. L'arrivo di Bianca Berlinguer sembra aver fatto bene a Rete 4. Nonostante questo, però, ci sarebbe un po' di malumore per i compensi degli ospiti fissi della trasmissione. Secondo un'indiscrezione del Foglio, Gad Lerner prenderebbe circa 1900 euro a puntata, mentre a Concita De Gregorio spetterebbero 1600 euro a ospitata. A seguire Andrea Scanzi, che invece guadagnerebbe 1500 euro a puntata.

Il quotidiano diretto da Claudio Cerasa fa notare che si tratta di ospiti mai stati troppo teneri con Silvio Berlusconi in passato. E proprio loro, ora, verrebbero pagati con gettoni che “gli opinionisti di destra si sognano”, ha commentato sarcasticamente Il Foglio. L'investimento, comunque, sembra stia premiando, almeno per ora, in termini di ascolti.

"Come sto? Beh, insomma...": Bianca Berlinguer, lo sfogo dopo l'addio alla Rai

L'ultima puntata di È sempre Cartabianca, andata in onda lo scorso martedì 12 settembre, ha sfiorato il milione di spettatori col 7.03% di share, pur avendo come rivale su Rai 1 la partita della Nazionale di calcio. I dati, insomma, confermano che la novità-Berlinguer a Mediaset funziona. Forse anche più di quanto succedeva in Rai. Tuttavia, come fa notare il sito Vigilanzatv, è vero anche che il suo principale competitor di ascolti, ovvero la trasmissione di Giovanni Floris su La7, DiMartedì, non è ancora ripresa.