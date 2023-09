Myrta Merlino, "Pomeriggio 5 preoccupa". Voci da Mediaset: la obbligano a cambiare

16 settembre 2023 a

Occhi puntati sul nuovo Pomeriggio 5 di Myrta Merlino e sugli ascolti. Se l'esordio dello scorso 4 settembre sembrava dare ragione alla lungimiranza di Pier Silvio Berlusconi, oggi invece la situazione appare un po' diversa, come emerge dai dati. Marco Zonetti su Dagospia fa notare che "lo scorso lunedì 4 settembre, senza la concorrenza di Alberto Matano e della sua Vita in Diretta su Rai1, il nuovo Pomeriggio Cinque firmato Merlino è partito alla grande ottenendo il 21.37% pari a 1.637.000 spettatori nella prima parte, il 19.33% pari a 1.572.000 nella seconda, il 16.57% e 1.482.000 nei Saluti".

Già sul finire di quella settimana, però, si sarebbero visti i primi segnali di cedimento. Poi, con la ripresa de La vita in diretta su Rai 1 lunedì 11 settembre, la distanza tra i due programmi si è fatta sempre più profonda. "Giovedì 14 settembre, in sovrapposizione, La Vita in Diretta si è assestato al 18.82% di share e Pomeriggio Cinque al 13.63%. Ben cinque punti di differenza", si legge su Dago. A preoccupare i vertici di Mediaset sarebbe anche il fatto che questi ascolti mettono in difficoltà Caduta Libera di Gerry Scotti, che parte in salita ed è costretto a recuperare qualche punto rispetto al competitor, Reazione a catena su Rai 1. E i dati di ieri pomeriggio non promettono nulla di buono: "Il programma di Myrta Merlino ha siglato 1.227.000 spettatori pari al 16.6% nella prima parte, calando a 1.015.000 spettatori pari al 12.6% nella seconda e finendo con I Saluti a sole 870.000 teste equivalenti a un magrissimo 10.1% di share - scrive Zonetti -. La Vita in Diretta, dal canto suo, nella presentazione ha segnato 1.221.000 (16.5%) e 1.557.000 spettatori con il 19.2% nel programma vero e proprio. La differenza è lampante".

Zonetti, infine, fa un confronto con i dati risalenti al periodo in cui conduceva Barbara D'Urso: "Venerdì 2 giugno 2023, Matano conquistava 2.029.000 spettatori con il 21.4%, e 1.738.000 pari al 20.1% nella presentazione. D'Urso, dal canto suo, attirava 1.124.000 spettatori (12.5%) nella prima parte, 1.387.000 (14.5%) nella seconda e 1.350.000 (13.1%) nei Saluti". Adesso pare che Mediaset stia pensando di apportare qualche modifica al programma della Merlino soprattutto nella seconda parte. Sempre che non sia troppo tardi, come scrive Giuseppe Candela su Twitter.