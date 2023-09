Myrta Merlino, la "strana" pausa: voci nei corridoi Mediaset, cosa non torna

15 settembre 2023 a

Davide Maggio fa le pulci a Myrta Merlino. Il motivo? Alcune scelte del suo Pomeriggio 5. Programma di Canale 5 concorrente de La Vita In Diretta. Sul suo sito viene contestata l’impaginazione della trasmissione che non sfrutterebbe tale vantaggio. Da quando ha preso il via la nuova stagione de La Vita in Diretta, il programma si è dotato di una mini anteprima di 5 minuti circa, seguita da un break pubblicitario che precede il resto del programma.

"Una scelta - si legge - che sembra suicida". A detta di Davide Maggio i primi 5 minuti sono quelli più seguiti: su Rai1 c’è il Tg1 e soprattutto perché vengono dopo La Promessa che sta garantendo un traino superiore al 20 per cento. Da qui la domanda sul perché toglierli dal computo della prima parte del programma.

E ancora, altrettanto discutibile la scelta di avere un break alle 17 circa proprio quando Alberto Matano entra in studio. Eppure il nuovo Pomeriggio 5 in fatto di ascolti non può di certo lamentarsi. In data mercoledì 13 settembre il programma ha totalizzato nella prima parte 1.216.000 ascoltatori con il 16.02 per cento di share, nella seconda 1.147.000, 14.22e nei saluti 1.090.000, 12.22 per cento.