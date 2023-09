Myrta Merlino, Pomeriggio 5 in crisi? "Soppressione", la scelta dolorosa di Mediaset

17 settembre 2023 a

Dopo un buon avvio, Pomeriggio 5 targato Myrta Merlino ha iniziato a perdere i colpi, perdendo prima la sfida degli ascolti con l'ultima puntata di Estate in diretta, quindi venendo regolarmente superato dalla corazzata La vita in diretta di Alberto Matano, sempre su Rai 1.

A Mediaset avevano messo in conto che l'inizio dell'era post Barbara D'Urso, con relativo cambio di format (il diktat "meno trash" imposto da Pier Silvio Berlusconi è stato uno dei motivi dell'allontanamento di Carmelita) non sarebbe stato tutto rose e fiori. Di fronte al trend dei numeri di telespettatori e share, però, ai piani alti di Cologno Monzese non staranno con le mani in mano.

"Barbara D'Urso sapeva farci sorridere": l'ultimo affondo contro Myrta Merlino

Da lunedì 25 settembre il ritorno del Daytime di Amici di Maria De Filippi, seguito da quello del Grande Fratello, imporrà un cambio di palinsesto piuttosto doloroso. I vertici Mediaset hanno deciso di preservare la durata di Pomeriggio 5, che sarebbe stato tagliato slittando in avanti di 20 minuti proprio per far spazio alle strisce quotidiane dei due reality. A rimetterci, dunque, sarà la soap La Promessa, come anticipato dal sito Davidemaggio.it.

"Pomeriggio 5 preoccupa". Voci da Mediaset: obbligano a cambiare Myrta Merlino

Fiction soppressa e Merlino regolarmente al via alle ore 16.55, con una decina di minuti di vantaggio sull'avvio della Vita in diretta. Scelta rischiosa, perché gli esperti di tv fanno notare come La Promessa in estate avesse toccato i 2 milioni di telespettatori, con share del 21% anche all'inizio di questa stagione, garantendo un grande traino a Pomeriggio 5. Myrta, ora, avrà sì tutto il suo spazio ma sarà, forse, senza "turbo".