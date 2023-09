Travaglio, odio contro Meloni sin dalla prima frase: "Perché, sta governando?"

20 settembre 2023 a

a

a

"Perché, sta governando?". Una faccia da Sfinge che tradisce la solita, velenosa ironia: Marco Travaglio si collega a DiMartedì, per la prima puntata in stagione del talk di La7, e risponde così alla domanda di rito del padrone di casa, Giovanni Floris: "Come sta governando la Meloni?".

Il direttore del Fatto quotidiano ribatte con i tempi dell'attore comico, e Floris sorridendo commenta con un significativo "ah, cominciamo così?". "No beh, dove ci giriamo ci sono problemi che non si è nemmeno cominciato a risolvere, perché non si vedono soluzioni. Le soluzioni semplici che abbiamo sentito quando erano all'opposizione e l'anno scorso in campagna elettorale si sono rivelate false".

"Sguaiata la Meloni? No, i suoi familiari": altro fango da Travaglio in tv

"Dobbiamo resettare tutto quello che ci hanno detto e promesso e metterci qualcos'altro al posto. Ma cosa c'è al posto? Quali sono le idee su migranti, sulla sicurezza, sul Pnrr. Se prometti la Luna in campagna elettorale, poi la gente guarda in alto e si chiede dov'è la Luna? Non c'è".





"Perché, sta governando?". Guarda il video Travaglio a DiMartedì

Il giudizio di Travaglio sul governo è tranchant: "Sul settore sociale, reddito di cittadinanza, lavoro e Superbonus il macello l'hanno già fatto. Se avessero detto in campagna elettorale 'si farà quel che si puo' nessuno avrebbe chiesto loro la Luna, io sapevo che erano tutte balle ma i loro elettori no. Quando avranno dato qualche craniata contro il muro vedremo i sondaggi, ma a me interessa solo che questi hanno oggi in mano il nostro destino".