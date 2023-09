Nicola Porro inchioda l'attivista verde: "Perché lei mi preoccupa"

Claudio Brigladori 21 settembre 2023 a

a

a

Casomai Carlo Verdone decidesse di girare un remake di Un sacco bello ambientato nel 2023, ci sentiremmo di consigliare per il ruolo di Fiorenza, la giovane “alternativa” un po’ “sboccata”, la volitiva Beatrice Pepe, attivista di Ultima generazione. Ormai presenza fissa a Quarta repubblica, su Rete 4, è entrata inevitabilmente in contrasto con Nicola Porro sul tema del cambiamento climatico. All’ennesimo dato sparato con estrema sicurezza sul mese più caldo della storia, Porro la interrompe: «Ma chi gliel’ha detto?».

E qui si scatena lo scontro, che riportiamo di seguito “in purezza”: «Copernicus, il mese più caldo, Copernicus cercate su Google. C’avete il tablet guardate. Ma cosa stiamo dicendo? C’è stata una perdita di sei miliardi per l’agricoltura. E lei ha gli ulivi e l’uva, si dovrebbe preoccupare di questo». «Sa di cosa mi preoccupo? Di persone come lei che non hanno fatto combattere la Xylella perché pensavano ci fosse sotto un complotto, di quello io mi preoccupo». «Io sa di cosa mi preoccupo? Di persone come lei che hanno uno spazio pubblico e non fanno informazione, è questa la cosa grave in Italia».

"Mi preoccupano persone come lei!": l'ambientalista zittita in un minuto: caos da Porro | Video

«Io mi preoccupo del fatto che è stata negata la Xylella». «Dà spazio a persone che non hanno idea di cosa si parla, stiamo parlando di morti, di nuovo, torniamo sempre lì, 18mila morti ci sono stati per il caldo, il mese più caldo mai registrato e lei mi viene a dire che non c'è differenza? Sei miliardi di euro sono stati persi in agricoltura e lei mi viene a dire che non c'è la differenza? Ma ci rendiamo conto?». Ci spiace solo che di fronte all’immaginario «Guarda che io a mi’ padre j’ho già sputato ’n faccia, attento fascio che non ce metto niente» della Pepe, Porro non abbia risposto «so ecologista così», brandendo due pugni al cielo.