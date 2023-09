Pomeriggio 5, "non se la sente": gran rifiuto a Myrta Merlino, chi la inguaia

Roberto Tortora 21 settembre 2023 a

Anche Myrta Merlino su Gina Lollobrigida e la sua eredità. La nuova conduttrice di Pomeriggio Cinque ha, infatti, dedicato buona parte dell’ultima puntata allo spinoso caso della diva, scomparsa lo scorso 16 gennaio. Tra i tanti ospiti chiamati in causa, la presentatrice Mediaset ha rivelato di aver parlato in giornata con il figlio della Lollo, il quale ha fatto sapere di non avere al momento alcuna intenzione ad intervenire in diretta: “Io tra l’altro oggi ho parlato con il figlio di Gina Lollobrigida, Andrea Milko Skofic…Al momento lui non se la sente di rilasciare interviste…”.

Successivamente, la Merlino ha poi ricordato che lo stesso Skofic ha lanciato una pesante accusa contro chi gli ha impedito negli ultimi anni di vedere la madre: “Continua a dire che l’accesso a sua madre gli è stato completamente negato per troppo tempo… Lui è arrivato anche all’idea che di avere una persona che si occupasse del patrimonio della madre, perché la vedeva completamente bloccata rispetto ad un rapporto con lui…”.

Di contro, sempre la giornalista di Canale 5 ha fatto anche presente al pubblico che Andrea Piazzola, di cui è stata mostrata un’intervista esclusiva, ha sparato a zero nei confronti dei suoi accusatori, compreso il figlio della Lollo: “È l’altra versione dei fatti…”. Dopodichè, la Merlino ha chiesto un’opinione anche agli ospiti presenti in studio e il primo a parlare è stata Vladimir Luxuria, che ha spezzato una lancia in favore del nipote dell’attrice: “Per me in questa storia ci sono due vittime: Gina da una parte e suo nipote Dimitri dall’altra. Lui è una persona straordinaria, vuole fare l’attore solo con le sue forze. Bisognerebbe un po’ scavare anche in questa storia qui per capire da dov’è iniziato il dissidio tra Gina e la famiglia…”.

Una rivelazione, quella di Luxuria, che ha sorpreso molto la Merlino: “Ah, questa è una nuova traccia che ci sta dando…”. E Luxuria ha quindi rivelato di aver detto così, perché gliel’hanno raccontato. Il mistero s’infittisce, anzi, prosegue.