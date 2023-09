Serena Bortone, la stoccata: "Detesto il vittimismo"

22 settembre 2023 a

a

a

Al via domani su Rai 3 la nuova trasmissione di Serena Bortone, Chesarà, che prenderà il posto di quella di Massimo Gramellini, passato a La7. La trasmissione andrà in onda nell’access prime time del weekend. Questa mattina la conduttrice è intervenuta in conferenza stampa e, quando un giornalista lì presente le ha fatto notare che girerebbe una polemica inerente al fatto che non lascerebbe parlare gli ospiti, la Bortone ha risposto: “Ognuno la pensa come vuole. Se qualcuno pensa che abbia interrotto degli ospiti... Detesto il vittimismo". Poi ha aggiunto: "Sono punti di vista, fossero questi i problemi ci metterei la firma…".

La conduttrice, poi, ha rivelato di essere felice di lavorare nella tv di Stato: "Sono in Rai fieramente, perché questa è un’azienda di servizio pubblico che ha in sé la necessità di essere inclusiva". E ha detto di sentirsi a suo agio in una rete come Rai 3: “Rai 3 è sempre stata una rete attenta alla realtà, vicina alle fragilità. Mi sento perfettamente a mio agio…". Nel corso della conferenza sono stati svelati anche gli ospiti che Serena Bortone intervisterà nelle prime due puntate di questo weekend. Come riportato dall'account twitter Cinguetterai, si tratta del regista Pedro Almodóvar, del giornalista Corrado Augias, dell’attore e regista Filippo Timi, dell’attrice Anna Galiena e del regista e sceneggiatore Matteo Garrone.