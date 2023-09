Massimo Giletti torna in Rai? "Quasi alla Bruno Vespa", cosa gli offrono

22 settembre 2023 a

Massimo Giletti pronto a rientrare in Rai. E dalla porta principale. Il giornalista potrebbe fare il suo esordio sulla prima rete della tv di Stato già il 3 gennaio 2024. Per lui ci sarebbero tre grandi appuntamenti condotti dall'ex volto di La7, che ha rotto con l’editore Urbano Cairo dopo la chiusura del suo Non è l'Arena. Stando al Foglio l'accordo con Viale Mazzini sarebbe già chiuso e prevede la conduzione di tre speciali di infotainment.



Stando alle indiscrezioni il primo speciale servirà a celebrare i 70 anni della nascita della televisione. Poi è la volta del compleanno della radio, 100 anni, e, ancora, i 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi, il papà della radio. Non è dunque escluso che in autunno per Giletti ci sia un rientro vero e proprio con un programma che sarà di inchiesta e approfondimento.

Questo permetterebbe al giornalista di non condurre un programma di spettacoli (la proposta iniziale) ma di ri-presentarsi in Rai in una veste "istituzionale", quasi - la definisce il quotidiano, "alla Bruno Vespa". Sempre Il Foglio nelle ore precedenti parlava della richiesta arrivata da Viale Mazzini, ossia quella di rifare Non è L’arena. Cosa ne sarà del futuro di Giletti è ancora un mistero, ma di certo non rimarrà a guardare.