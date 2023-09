Reazione a Catena, "mai visto nulla del genere": pubblico sconvolto il caso dell'argento

23 settembre 2023 a

a

a

Il programma è un successo clamoroso, si parla di Reazione a Catena, il quiz condotto da Marco Liorni su Rai 1. Lo è in termini di share, ovviamente. E il successo si ripercuote sui social, dove il format è commentatissimo, tra le persone che vi partecipano virtualmente e quelle che, sera dopo sera, sollevano ogni volta una nuova polemica.

L'ultimo capitolo riguarda gli Argonauti, che si sono recentemente confermati campioni di Reazione a Catena, il preserale della rete ammiraglia di Viale Mazzini. E nell'ultima puntata, ecco che il montepremi partiva da 120mila euro, cifra poi calata fino a 30mila euro.

Infine, eccoci alla catena di riferimento, la quale recitava: "Elemento - Ar***p". Dunque altro dimezzamento, si arriva a 15mila euro ma la risposta è esatta: "Argento". Risposta che, oggettivamente, era piuttosto semplice. Per certo tra le più semplici nella recente storia del programma, finito spesso nel mirino poiché alcune soluzioni sarebbero state troppo ostiche. In questo caso, tutto il contrario.

Reazione a Catena stravolta: cambia orario, giorno e concorrenti. Rivoluzione su Rai 1

Al solito, la "protesta" monta su X, il vecchio Twitter, e si raccoglie dietro l'hashtag #reazioneacatena. In molti a lamentare l'eccessiva facilità della risposta, qualcuno si diceva convinto che le critiche agli autori sarebbero state recepite, altri aggiungevano che però, gli stessi autori, avrebbero ecceduto nell'altro senso, da troppo complesso a troppo facile. In tutto ciò, la summa di quanto accaduto a Reazione a Catena, sta tutta in un cinguettio tra i tanti con cui è stata commentata la vittoria degli Argonauti: "Mai visto una parola così facile", scriveva Stefano Bragante. Ai poster l'ardua sentenza.