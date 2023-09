Verissimo, dramma-Annalisa Minetti: "Non vedrò più i miei figli", Toffanin in lacrime

23 settembre 2023 a

"Ora non vedo più nulla. Prima, invece, riuscivo a percepire le luci e le ombre ma, poi, la malattia ha accelerato il suo corso ed è arrivata alla fine del suo 'viaggio'": Annalisa Minetti, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, ha parlato della patologia che le ha tolto la vista, la retinite pigmentosa e degenerazione maculare. Quella della cantautrice è stata un'intervista molto toccante, tant'è che la conduttrice si è commossa più volte.

"Pensavo di avere superato questo dolore perché, comunque, è da diversi anni che non ci vedo più bene ma dopo la diagnosi è stata dura - ha continuato la Minetti -. Mia sorella soffre della mia stessa patologia e sa che, un giorno, dovrà affrontare il mio stesso dolore, io le starò vicina e la sosterrò". Il suo dolore più grande, ha rivelato poi, è che questa sua condizione non le permetterà di vedere i suoi figli crescere: "Ciò che mi spezza davvero il cuore è sapere che non vedrò crescere i miei figli. Tutti mi dicono 'sono bellissimi, ti assomigliano tanto' ma gli occhi con cui sono visti non sono i miei". Parole toccanti di fronte alle quali la Toffanin si è commossa.

Parlando di un cantante scomparso di recente, Toto Cutugno, la Minetti ha detto: "Per me lui non è stato solamente un collega ma un grande dono che la musica mi ha fatto. Un amico vero che c'è stato nei momenti belli e mi ha aiutato nei momenti bui". E infine un aneddoto sul marito Michele Panzarino: "Io e mio marito ci siamo conosciuti grazie allo sport, a un mio infortunio, a dire la verità. Lui è un fisioterapista e mi aveva detto che, se avessi voluto mantenere lo sport nella mia vita, avrei dovuto rallentare un po' e così ho fatto, trovando lui".