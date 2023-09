Verissimo, "pensa come siamo messi": lo sfogo della Toffanin 

23 settembre 2023 a

Gabriela e Giuseppe, una delle coppie protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island, sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. La loro storia è stata una delle più discusse all'interno del reality dei sentimenti: a creare polemiche era stato soprattutto il comportamento geloso di Giuseppe. Proprio su questo aspetto, la conduttrice ha voluto dire la sua: "Lei non poteva neanche andare a prendere il pane, pensa come siamo messi”.

Poi, per capire se davvero il comportamento di Giuseppe sia cambiato, la Toffanin ha chiesto a Gabriela se adesso possa andare a prendere il pane da sola. E la ragazza ha risposto di sì. La conduttrice allora, ironicamente, ha aggiunto: "Sennò ti accompagno io”. Gabriela, però, ha assicurato che il fidanzato ha davvero cambiato atteggiamento nei suoi confronti.

Spazio poi ai tradimenti, pare uno solo, che lui avrebbe fatto nei confronti della fidanzata dopo essersi iscritto ad una chat di incontri. Riferendosi a quel periodo, Gabriela ha rivelato di aver perso ben 45 chili. Quel capitolo però è ormai chiuso: pochi giorni fa, Giuseppe ha chiesto alla sua fidanzata di sposarlo nello studio di Uomini e donne. I due, alla fine, hanno spiegato che Temptation Island è servito ad entrambi per capire cosa volevano per se stessi e per la loro relazione.