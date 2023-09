Luciana Littizzetto, le prime clamorose parole a Mediaset: Belen nel mirino

24 settembre 2023 a

Nell'anno delle grandi rivoluzioni a Mediaset, rivoluzioni che portano in calce la firma di Pier Silvio Berlusconi, ecco che anche Tu si que vales, lo storico varietà del sabato sera in onda su Canale 5, viene profondamente rimaneggiato.

In particolare, due uscite dall'elevatissimo peso specifico: come è noto, hanno dato l'addio al programma sia Belen Rodriguez sia Teo Mammucari. Al contrario, in entrata, ecco Luciana Littizzetto, la comica torinese e storica spalla di Fabio Fazio, che dopo l'addio alla Rai per passare a Nove si è "inserita" anche nel varietà Mediaset.

Ieri sera, sabato 23 settembre, su Canale 5 ecco dunque andare in onda la prima puntata della nuova stagione di Tu si que vales. E a ridosso della messa in onda, la Littizzetto è stata introdotta da una clip di presentazione in cui, in breve, è stata ricostruita la sua intera carriera.

Poi l'ingresso in studio della Littizzetto con jeans a zampa e maglietta nera, ad accompagnarla a braccetto Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Emozionatissima, la Littizzetto ha rotto il ghiaccio affermando: "Sono venuta al posto di Belen". Bum. Una battuta che ha strappato più di una risata, battuta impertinente. E chissà cosa ne ha pensato Belen Rodriguez, assente e lontana da Mediaset...