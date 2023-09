Barbara D'Urso "travolge" Mara Venier: Domenica In, esplode il caso

24 settembre 2023 a

a

a

Eccoci a Domenica In, oggi domenica 24 settembre. Ed eccoci ovviamente su Rai 1. Altrettanto ovviamente, con la mitica e inossidabile Mara Venier alla conduzione. Anche quest'anno, come da diversi anni a questa parte, Zia Mara ha giurato: questa edizione sarà l'ultima. Sarà vero? Ai posteri l'ardua sentenza. Intanto, gustiamoci la seconda puntata.

Su il sipario. E Domenica In inizia dedicando una lunga pagina a Gina Lollobrigida e alla spinosa vicenda giudiziaria relativa alla sua eredità, che ha avuto significative evoluzioni nell'ultima settimana con la richiesta di condanna a 7 anni e mezzo ad Andrea Piazzolla, l'ex tuttofare della Lollo.

"Mi prendevano in giro". Mara Venier, il tormento dietro a una foto | Guarda

La puntata si è aperta con una lunga intervista proprio a Piazzolla, ospite in studio. Ma quanto visto non è piaciuto ad alcuni degli "aficionados" di Domenica In. L'accusa? "Mara Venier copia Barbara D'Urso". Dunque, in ordine sparso, qualche cinguettio raccolto su X: "Morena Funari e Alessandra Mussolini a discutere dell'eredità di Gina Lollobrigida in diretta su Rai 1. Sembra una puntata di Pomeriggio 5 con Barbara d'Urso". E ancora: "Questo talk sull'eredità della compianta Gina è palesemente una copia dei programmi della d'Urso". "Ma quindi il salotto di zia Mara è diventata la succursale di Domenica Live? Che tristezza". Già, la scelta a qualcuno non è piaciuta. Per certo non è piaciuta a chi non apprezzava... Barbara D'Urso.