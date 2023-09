Striscia la Notizia, Siani asfalta Elly Schlein: "Ma li ha visti i sondaggi?"

30 settembre 2023 a

Alessandro Siani e Vanessa Incontrada hanno aperto la puntata di Striscia la Notizia di giovedì 28 settembre con una bella dose di satira politica. Nel mirino è finita soprattutto Elly Schlein, partendo dalle sue ultime dichiarazioni sulle elezioni europee dell’anno prossimo, che ha definito un “banco di prova”. Gli ex ministri Franceschini e Boccia e l’ex segretario Zingaretti si sono offerti di darle una mano e Siani ha immaginato il pensiero della Schlein a riguardo.

“Avrà detto: ‘voi? Tre ex che hanno perso il posto che vogliono dare una mano a me. Io avevo detto un banco di prova, non un banco di nebbia, perché con voi la vittoria non si vede proprio'”, è stata la battuta del conduttore del tg satirico di Canale 5. Sempre la Schlein ha accusato il governo di Giorgia Meloni per le sue politiche e lo ha definito tutto chiacchiere e distintivo, fatto citando il film ‘Gli intoccabili’. “Vedendo come sta andando il Pd - è stato il commento satirico di Siani - e alla luce degli ultimi sondaggi, forse la segretaria doveva citare un altro film: ‘Non ci resta che piangere’”.

Vanessa Incontrada ha poi dato la notizia dell’imminente aumento degli stipendi di tutti i sindaci italiani, addirittura quasi raddoppiati per quelli delle grandi città. “Qualche cittadino si è lamentato - è intervenuto Siani - perché siamo al colmo: un sindaco che prende uno stipendio fuori dal ‘comune’ mi pare un po’ esagerato”. Infine l’ultimo bersaglio è stato Joe Biden: si avvicinano le elezioni negli Stati Uniti e l’attuale presidente è determinato a correre per la Casa Bianca. “Biden è uno che cade dalle scale dell’aereo - ha ricordato Siani - cade dalla bici, cade mentre cammina… più che correre verso la Casa Bianca è meglio che si avvia verso la casa di riposo, lo dico per lui”.