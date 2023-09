Memo Remigi, "tutto saltato". Bomba-Rai per Mara Venier

30 settembre 2023 a

Grosso imprevisto per Mara Venier a poche ore dalla messa in onda della prossima puntata di Domenica In. Tra gli ospiti annunciati del contenitore della domenica pomeriggio di Rai 1, autentico dominatore degli ascolti, c'erano la showgirl Pamela Prati, l'attrice Giulia Bevilacqua, il comico Enrico Brignano, il divo hard Rocco Siffredi e il cantautore Memo Remigi.

Un parterre variegato e soprattutto destinato a far parlare molto dentro e fuori dallo studio, considerando le polemiche relative al baby fidanzato della showgirl simbolo del Bagaglino, alle esperienze piccanti del divo delle luci rosse mondiali (il cui figlio Tano sarà attesissimo concorrente alla nuova edizione di Ballando con le stelle, proprio come ammesso con onestà dal diretto interessato in qualità di "figlio di") e al passato recente, piuttosto scabroso, del cantante brianzolo, 85 anni compiuti a maggio.

E proprio l'autore di Innamorati a Milano, cacciato dalla Rai nell'ottobre del 2022 per la famigerata "palpatina" in diretta a Oggi è un altro giorno alla collega Jessica Morlacchi, secondo TvBlog non sarà più presente in puntata.

Una ospitata saltata misteriosamente, anche se non è un fulmine a ciel sereno. Lo scorso 18 settembre Memo Remigi sarebbe dovuto tornare in Rai a I Fatti vostri, ospite del "Caffè" di Tiberio Timperi, Anna Falchi e Flora Canto. Sparito dalla scaletta, invece, così come è stata cancellata l'intervista da Zia Mara.