Landini, attacco a Meloni: "Situazione drammatica, si torni al voto"

01 ottobre 2023

a

a

Clamoroso e durissimo attacco di Maurizio Landini al governo di Giorgia Meloni. Ospite di Luca Telese e di Marianna Aprile a In Onda, su La7, nella puntata del primo ottobre il segretario della Cgil, parlando della Nadef e della manovra, tuona: "Siamo di fronte a una situazione drammatica. Non si fanno le scelte che devono essere fatte, una seria riforma fiscale, non c’è lotta all’evasione, lì bisogna prendere i soldi. Questa scelta non viene fatta". E ancora, aggiunge Landini: "Il governo taglia il Pnnr, 16 miliardi nei settori strategici, penso che siano errori clamorosi che rischiano di essere pagati".

Qui l'intervento di Maurizio Landini a In Onda

"Questo governo", accusa Maurizio Landini, "ha la maggioranza in Parlamento, l’esperienza dovrebbe insegnare che se arriva una crisi e il Parlamento non è in grado di risolverla la cosa più utile è che siano i cittadini con il loro voto a decidere cosa fare. Penso sia una cosa democratica". Peccato che i cittadini si siano espressi solo un anno fa e che stando ai sondaggi il centrodestra ha ancora la maggioranza dei consensi degli italiani.

Tantìè, nello studio di In Onda, c'è anche il direttore de La Repubblica Maurizio Molinari che ovviamente gli dà ragione.