Spot Esselunga, porcheria contro Crosetto: "E quello ci difende!"

Con finta indifferenza e anche un po' di simulato disgusto, quei furboni di Propaganda Live si buttano sul caso dello spot Esselunga, la "famigerata" pubblicità della "pesca" che da una settimana ha fatto parlare i social e la politica.



Venerdì scorso in prima serata su La7, a ridosso della polemica appena scoppiata, il duo dinamico Diego Bianchi in arte Zoro e il suo prode vignettista Makkox, i censori del politicamente scorretto ma con il sorriso stampato in volto e una battuta sempre pronta, passano come di consueto in rassegna i tweet sul caso.

Ogni 30 secondi, Zoro precisa allo studio e ai telespettatori a casa che a lui, dello spot, non può fregare di meno, ma intanto ci imbastisce su un succulento segmento di trasmissione.

Prima il padrone di casa riassume a modo suo la pubblicità, definendola "di una tristezza assoluta" per il contenuto, che a suo dire farebbe passare la voglia di andare a fare la spesa nella catena di grande distribuzione fondata da Bernardo Caprotti, storicamente considerata l'alternativa "di destra" alla Coop ("di sinistra"). E anche qui, forse, si comprende l'astio di molti commentatori. Bianchi legge poi i commenti di Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Simone Pillon, tutti commossi dal messaggio dello spot.



Quindi prende di mira il tweet di Guido Crosetto, ministro della Difesa: "Guardo lo spot di Esselunga e mi commuovo. Lo guardo con gli occhi del padre, del marito, del divorziato che ha sempre cercato di non far soffrire nessuno, delal coppia che vive con i propri figli tra mille difficoltà ma con amore. E non capisco perché ha suscitato polemiche".

Parole di fronte alle quali Zoro e Makkox se la ridono: "Il ministro della Difesa che parla della pesca e si commuove? Pensa quello che deve vedere le guerre e già con lo spot dell'Esselunga trema. Lui è quello che ci difende dai cattivi, dalle invasioni, gli fai vedere lo spot dell'Esselunga e lui... 'Guardalo tu perché io...'". Per i post di Bersani ed Elly Schlein, solo, qualche ironica carezza.