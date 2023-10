In altre parole, "Matteo Salvini deve tacere": lo sfregio da Massimo Gramellini

08 ottobre 2023 a

a

a

La trasmissione si chiama In altre parole, la conduce il sabato sera Massimo Gramellini su La7 ma le "parole" e le riflessioni restano sempre le stesse che, da anni, il giornalista e i suoi ospiti ci offrono in tv. In estrema sintesi? Dar contro al governo.

Ospite in studio ecco Pietro Sermonti. Si parla della strage di Mestre e di quanto sottolineato da Matteo Salvini, ossia la possibilità che le batterie elettriche del bus possano aver giocato un ruolo nella tragedia.

"Lo so fa ridere, ma c'è da piangere". Ronzulli, cosa si porta sul palco: schiaffoni alla sinistra

E così ecco che Gramellini si rivolge a Sermonti chiedendo: "Che cosa avrebbe dovuto fare il ministro dei Trasporti di fronte a una tragedia con 21 vittime?". "Ah proprio così facile?", replica l'attore. "Te l'ho alzata", sghignazza Gramellini. Dunque la risposta: "Forse tacere anche un po'. Però lui non ce la fa. E poi non è pubblicità occulta. Tutte quelle buste gialle erano dell'Esselunga?", conclude Sermonti tirando in ballo anche la querelle sullo spot-Esselunga.

In altre parole, attacco a Salvini: qui il video