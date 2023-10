Al Bano Carrisi, "non ha rovinato niente": lo sfogo su Loredana Lecciso

Roberto Tortora 09 ottobre 2023 a

Tra le love stories più amate della storia della televisione, della musica e dello spettacolo in Italia ci sarà sempre quella tra Al Bano Carrisi e Romina Power. Un amore che, negli anni in cui erano al culmine della loro carriera, sembrava non poter finire mai e che, invece, ha avuto un epilogo diverso.

A ripercorrerne le vicende è lo stesso Al Bano, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5. In particolare, il cantante di Cellino San Marco, ancora una volta ha dovuto difendere la sua attuale compagna, Loredana Lecciso, e smentire il chiacchiericcio sulla sua figura di donna “rovinafamiglie”.

Queste le parole di Al Bano: “Loredana è arrivata nel 2000 e non ha rovinato nessun matrimonio. La attaccano ma non ha rovinato assolutamente niente. Lei è stata un altro tipo di incontro, un altro tipo di vita, ho pensato menomale che non vuole sapere nulla di televisione”.

Non solo famiglia, ma anche amici ed è l’occasione giusta per l’artista pugliese di ricordare il suo collega e grande amico, Toto Cutugno, recentemente scomparso: “L'ho visto la prima volta nel 1977 a Parigi, la seconda volta a Tokyo, dove di classificò secondo con una bella canzone. Eravamo gli unici due italiani e ci siamo divertiti come due bambini”. Poi Al Bano parla del suo male: “Stava combattendo contro il suo dolore, la sua non voglia di affrontare la vita in quelle condizioni. Io mi sono arrabbiato urlandogli che non era giusto ciò che stava facendo. Aspettami Totò, che tra qualche tempo arriverò, ma ho ancora molto da fare - ha proseguito il cantante -, ho figli che crescono, nipotini che crescono”.

Finale più leggero, parlando dei suoi prossimi impegni professionali. Al Bano, infatti, sarà uno dei giudici del talent Io Canto Generation e si è detto entusiasta nell’aiutare le nuove leve della musica in procinto di compiere il salto di qualità. L’Al Bano paterno è uscito allo scoperto ancora una volta, una delle sue più grandi qualità al di fuori della musica.