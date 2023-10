Nunzia De Girolamo inchioda Giuseppe Conte: "Chi è davvero"

11 ottobre 2023 a

Il grande salto di Nunzia De Girolamo in prima serata su Rai 3 con Avanti Popolo raccoglie il 3,62% di share per 574mila telespettatori complessivi. Un debutto interlocutorio, ma da mettere in conto. E con qualche spunto promettente.

La serata del martedì sera è forse la più impegnativa della settimana, con una fittissima rete di concorrenti in grado di drenare ascolti diversificati. C'è il talk storico DiMartedì su La7 (Giovanni Floris ha totalizzato l'8%), c'è la "nuova versione Mediaset" di Bianca Berlinguer, di cui Nunzia è l'erede (il 6,5% per E' sempre CartaBianca su Rete 4), c'è il frizzantissimo Belve di Francesca Fagnani su Rai 2 (7,7%) e c'è l'altrettanto "leggero" Iene su Italia 1 (9,3%).

In questo quadro, Avanti Popolo si muove a metà strada tra la confidenzialità di Ciao Maschio (non a caso, il programma inizia con la clamorosa intervista "in casa" al marito Francesco Boccia, non priva di simpatiche scaramucce familiari) e il lato più "caciarone" e genuinamente "populista".

In questo senso, si segnala l'impostazione quasi alla Ciao Darwin "ripulito" del dibattito in studio, con il momento più vivace riservato al reddito di cittadinanza. Gli spettatori sono chiamati a schierarsi mentre le due fazioni sono guidate da due giornalisti decisamente agguerriti. Per i "pro" c'è Peter Gomez, direttore del Fattoquotidiano.it, mentre per i "contro" c'è Antonello Piroso, ex direttore del TgLa7 che snocciola dati su dati per dimostrare quanto la misura grillina sia stata permeabile alle truffe. Gomez, infuriato, alza la voce più volte per accusare Piroso di "populismo" ricevendo in tutta risposta una stiletta: "Sai chi è il vero populista? Il populista di sinistra Giuseppe Conte". Sale su una ferita ancora aperta per la firma del Fatto. Lo studio si trasforma, per dirla con le parole della ex conduttrice di Estate in diretta, in una "arena di leoni".