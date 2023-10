Fiordaliso, "crepasse mia madre": gelo al GF, finisce in disgrazia

14 ottobre 2023 a

Sono le donne ad animare questa edizione rinnovata del Grande Fratello, un mix tra vip più o meno stagionati e personaggi della porta accanto, estranei al mondo dello spettacolo (o almeno, a quello dello spettacolo per così dire "tradizionale")



I telespettatori si sono ormai affezionati alle diatribe, che talvolta sono sfociate in vere e proprie risse, tra l'attrice di soap Beatrice Luzzi e la cantante Fiordaliso. Nelle ultime ore, però, a scaldare la casa del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ci ha pensato Angelica Baraldi, ex finalista di Miss Mondo. "Crepasse mia madre in questo momento", ha detto a un certo nel bel mezzo di una discussione con i coinquilini per assicurare loro di aver detto la verità, destando l'ovvio sconcerto generale.

Il tema era quello delle strategie dietro le nomination, uno degli argomenti tradizionalmente più caldi nelle ore immediatamente precedenti e in quelle successive alle puntati serali della trasmissione. Tutto nasce dall'insofferenza della Luzzi per i "diktat" di Angela in tema di alimentazione. La situazione precipita quando la Baraldi si rifiuta di darle un piatto di pesce, manco fossimo sulla spiaggia dell'Isola dei famosi. Accusandola di mentire, l'ex Miss Mondo ha quindi giurato sulla propria madre accusando a sua volta la Luzzi di aver rifiutato il pesce preferendo un piatto di carne bianca. A quel punto però è intervenuta proprio Fiordaliso, testimone oculare del momento in cui la Baraldi avrebbe detto no alla richiesta della Luzzi.