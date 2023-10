Belve, Antonio Conte truffato: "Ho recuperato solo parte dei soldi", la confessione

16 ottobre 2023 a

a

a

La punta di domani, martedì 17 ottobre, di Belve promette di essere davvero scoppiettante. La trasmissione di Rai 2, condotta da Francesca Fagnani, ospiterà nel suo studio Antonio Conte. L'ex ct della Nazionale italiana, oltre a parlare di tempi più legati alla sua vita da allenatore di calcio, si è soffermato anche su una brutta vicenda giudiziaria che lo ha visto come vittima. Una parte dell'intervista sarà infatti dedicata al caso di Massimo Bochicchio, il broker dei Vip scomparso il 19 giugno 2022.

Bonchicchio, meglio noto come "broker dei Vip", era accusato di diverse truffe a personaggi famosi, soprattutto nel mondo dello sport. Due giorni dopo la sua morte, si sarebbe dovuta svolgere la terza udienza a Piazzale Clodio per diversi capi di accusa a suo a carico. Tra le accuse principali c’era quella di attività finanziaria abusiva e riciclaggio internazionale dopo che prese senza autorizzazione circa 500 milioni di euro ad alcuni personaggi del calcio. Il processo era nato a seguito della denuncia di 34 persone a cui avrebbe promesso di far aumentare i propri fondi, per poi sparire con il denaro. A luglio 2021 Bochicchio era stato arrestato a Giacarta, in Indonesia, dall’Interpol dopo una latitanza tra Hong Kong e Singapore.

Antonio Conte è uno dei Vip truffati da Bonchicchio. E, incalzato dalle domande della Fagnani, è tornato a parlare di quella brutta vicenda. "Mi è sembrato strano, tutto quello che è accaduto nel momento in cui è tornato in Italia, tutta questa libertà che gli è stata data - spiega l'allenatore - Era chiaro che aveva truffato tantissime persone. Ci sarebbe voluta molta più attenzione e io penso che ci sia stato un po’ di lassismo da questo punto di vista". Ma la conduttrice insiste: "Lei è riuscito a recuperare qualcosa?". E il tecnico risponde: "Una parte, l’altra vedremo cosa accadrà".