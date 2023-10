Del Debbio prima di Dritto e Rovescio: "Un ceffone", occhio alla collaboratrice

Roberto Tortora 20 ottobre 2023 a

a

a

Divertente siparietto per Paolo Del Debbio, il giornalista e conduttore di Dritto e Rovescio in procinto di tornare in onda con il suo programma di approfondimento politico e sociale su Rete 4. sul suo profilo Instagram il giornalista ha condiviso un video del backstage dello spot che dovrà lanciare il programma prima della sua ripartenza. Una registrazione classica, con Del Debbio in abiti casual in procinto di dare l’appuntamento ai suoi telespettatori ogni giovedì in prima serata. Ecco però che, prima che il conduttore cominci a parlare, una sua collaboratrice si avvicina e con le mani aperte in bella vista.

Sembra minacciosa, ma in realtà è lì soltanto per battere il più consueto dei “ciak” per cominciare a girare. Del Debbio ha un piccolo sussulto, poi comincia a sorridere ed esclama: “Ah, pensavo mi volesse dare un ceffone!”. Quindi, soltanto un gesto normale in un ambiente di lavoro televisivo, nessun imprevisto assalto per vendicare un torto subìto. Il giornalista, con ironia, ha subito postato sul suo profilo il video, con questa descrizione: “Ieri mentre stavo girando un servizio ho visto una brava collega che mi veniva incontro con un certo vigore e alzando le mani… poi voleva solo dare il ciak per cominciare!”.

Tanti i commenti divertiti e i complimenti a corredo del post, c’è chi scrive: “Il potere di un ciak Del Debbio! Non l’avrei mai fatto Paoloooo”, oppure c’è chi richiama alle sue origini inequivocabili: “Quella breve esclamazione a fine video non tradisce la lucchesità e la toscanità!”, e c’è anche chi ha un desiderio: “Quanto mi piacerebbe lavorare con lei”. E non mancano nemmeno i complimenti, come questo: “Oh, hai ripreso un po di sostanza! Stai molto meglio così!”. Insomma, se doveva essere operazione simpatia, Paolo Del Debbio ha fatto proprio centro!