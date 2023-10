Maria Teresa Meli, parole forti sugli ebrei: "Ora dico una cosa orrenda"

20 ottobre 2023 a

Attacco all'opinione pubblica da parte di Maria Teresa Meli. Ospite de L'Aria Che Tira nella puntata di venerdì 20 ottobre su La7, la giornalista ricorda come i media - a notizia data di Hamas - "non hanno verificato su quanto accaduto all'ospedale di Gaza". Eppure - rincara la dose nello studio di David Parenzo - "Hamas non è una fonte attendibile". Il riferimento è al bombardamento che ha provocato 471 morti palestinesi e 314 feriti. Da qui la provocazione: "Dico una cosa orrenda. L'ebreo piace quando l'ebreo è morto, ahimè è così". Al contrario "l'ebreo che si difende diventa subito l'aggressore e il cattivo. Gli ostaggi che ha e i morti che ha avuto ancora non vengono calcolati".

Poi per la firma del Corriere della Sera "c'è un problema", ossia "al momento non c'è una soluzione per il dopo". La questione è chiara: "Puoi anche entrare a Gaza, ma dopo cosa fai?". Da qui il plauso a Joe Biden: "Per fortuna che c'è lui, che è un grande presidente. Di Netanyahu da solo non è che mi fido, anche lui ha una sua parte di colpe".

Il presidente degli Stati Uniti ha definito "gli attacchi terroristici di Hamas contro Israele, la necessità di assistenza umanitaria a Gaza e la brutale guerra in corso della Russia contro l'Ucraina, un punto di svolta globale che va ben oltre i partiti o la politica". Biden ha anche ribadito la necessità di "continuare a perseguire un percorso affinché il popolo israeliano e quello palestinese possano vivere entrambi in sicurezza, dignità e pace".

