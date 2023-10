Verissimo, Mauro Corona: "Lei sta con Pier Silvio...", impensabile richiesta alla Toffanin

22 ottobre 2023 a

Un ospite particolare per Silvia Toffanin a Verissimo, il programma di Canale 5: nella puntata di sabato 21 ottobre, ecco infatti Mauro Corona, lo scrittore e alpinista ora in forza a Mediaset, presenza fissa a È sempre cartabianca condotto da Bianca Berlinguer.

Dalla Toffanin, Corona presenta il suo nuovo libro e, ovviamente, racconta parte della sua vita tumultuosa. Lo scrittore, con franchezza, ha anche ammesso di aver ricominciato a bere.

Ma è sul finire dell'intervista, quando siamo quasi ai saluti, che Mauro Corona spiazza la Toffanin, rivolgendole una particolare richiesta, chiedendole aiuto. La ragione? Nei paesi vicini a quello in cui vive, non arriva il segnale Mediaset. Insomma, i canali del Biscione non si vedono.

"Mi hanno detto che lei è la compagna di Pier Silvio Berlusconi - esordisce Corona -. Nelle piccole comunità a me vicine hanno tolto le reti Mediaset. Non possono vederci. Si dovrebbe vedere nei paesini dove ce n’è più bisogno. In inverno qua guardano la televisione e non possono vederci", conclude lo scrittore spiazzando la Toffanin. Da par suo, la conduttrice di Verissimo ha fatto sapere che avrebbe riferito la vicenda a Pier Silvio Berlusconi, suo compagno e ad del Biscione.