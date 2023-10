Mammucari e Caprarica, rissa finale: "Non sai cosa vuol dire", gelo a Ballando

22 ottobre 2023 a

Momenti di gelo inatteso sul finale di Ballando con le stelle, con il siparietto ben poco "amichevole" tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica, sotto gli occhi sbarrati della padrona di casa Milly Carlucci.

Lo storico corrispondente Rai da Londra, sicuramente il giornalista più "british" della tv italiana per stile, abbigliamento e aplomb, deve andare allo spareggio insieme alla coreografa e partner Maria Ermachkova. Insieme a lui, Rosanna Lambertucci in coppia con Simone Casula. Gli altri concorrenti vip se la ridono, nella foto di gruppo conclusiva, quando a Mammucari scappa una battutina: "Non me l'aspettavo...".

L'ex conduttore de Le Iene, uscito qualche mese fa da Mediaset per uno screzio con l'autore Davide Parenti, allude alla scarsa performance dei due colleghi. La Lambertucci reagisce con un sorriso, prendendola bene. Caprarica no, anzi. Il giornalista si volta, con la partner Maria che gli tiene una mano sulla spalla, e rivolgendosi direttamente a Mammucari sibila poche ma decise parole: "È simpatico, ma non sa cosa voglia dire la fairness". Usa proprio un termine inglese, "fairness", traducibile con "gentilezza" o "correttezza".

Lo studio, che aveva accolto le ripetute battute di Teo ridendo, ammutolisce. Tutti comprendono che Caprarica è serio, serissimo. "Sei veramente tremendo", rimprovera simpaticamente Mammucari la Carlucci, ma il presentatore imperterrito conclude: "Tutti si chiedevano come mai...". Appuntamento alla prossima settimana.