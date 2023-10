Nunzia De Girolamo, colpaccio ad "Avanti popolo": arriva Andrij Shevchenko

23 ottobre 2023 a

Andrij Shevchenko da Nunzia De Girolamo. L’ex giocatore del Milan sarà ospite di "Avanti popolo" nella puntata di martedì 24 ottobre in onda su Rai 3. Qui il Pallone d’oro parlerà della polemica che sta travolgendo il mondo del calcio sul caso calcioscommesse. L'ex attaccante rossonero, dopo aver trascorso gran parte della sua carriera in Italia, oggi ha cambiato vita. Shevchenko è infatti il consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Un annuncio arrivato qualche settimana fa con un decreto presidenziale comparso sul sito della presidenza ucraina. "Il mio ruolo - sono state le parole del diretto interessato - non cambia, sono un consigliere freelance e continuerò a fare quello che ho sempre fatto: aiutare come posso il mio Paese, l'Ucraina".

Ma l'ex calciatore non sarà l'unico ospite di De Girolamo a parlare del calcioscommesse. Ospite anche l’attuale ministro dello sport Andrea Abodi. Un modo questo per capire anche il punto di vista del governo in carica circa il problema della ludopatia che pare colpire molte persone, compresi appunto i campioni dello sport. Prima dell'ex calciatore e di Abodi, in studio c'è stato Fabrizio Corona, colui che ha dato il via allo scandalo. L'ex re dei paparazzi aveva ammesso: "Ho le prove di tutto quello che dico in una chiavetta Usb".