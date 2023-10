Morgan umilia Annalisa a X-Factor, bastano cinque parole: esplode il caso

27 ottobre 2023 a

a

a

Una frecciatina al veleno quella che ieri Morgan ha lanciato contro uno dei brani più famosi del momento, "Bellissima" di Annalisa. Durante il primo live di XFactor, il giudice ed ex frontman dei Bluvertigo ha attaccato la canzone, sulle cui note si era esibito un artista della squadra di Ambra Angiolini, Matteo Alieno Pierotti.

I giudizi sulla performance sono stati i più diversi. Fedez si è espresso negativamente, dicendo che il cantante non aveva dato nulla in più al brano. Uguale Morgan. In aggiunta, il cantante dei Bluvertigo ha detto: "Tu potresti cantare tutto, io non ti avrei mai assegnato una canzone così, una canzone che io onestamente non conoscevo e che trovo di grande banalità dal punto di vista armonico, ma tu sei talmente bravo che l'hai valorizzata. Quella canzone è armonicamente inesistente".

"Ci siamo sentiti". Fedez, pace con la Rai: perché ora cambia tutto

L'uscita di Morgan non è piaciuta affatto ai fan di Annalisa. Ma non solo. A storcere il naso è stato anche il produttore del brano, Davide Simonetta, che ha risposto con un tweet al veleno. "Mai un successo e spiega cose. Che mondo splendido", ha scritto l'autore sul suo profilo su X. Pur non citando direttamente Morgan, è apparso piuttosto chiaro a tutti a chi si stesse riferendo.