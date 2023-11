DiMartedì, Roncone e Mulè a Di Battista: "Devi dire che Hamas è terrorista"

01 novembre 2023 a

Scontro totale da Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, nella puntata del 31 ottobre, tra Fabrizio Roncone, Giorgio Mulé e Alessandro Di Battista. In studio si parla del conflitto tra Israele e Hamas e il giornalista de Il Corriere della Sera e il deputato di Forza Italia ad un certo punto dicono in coro all'ex cinque stelle: "Devi dire che Hamas è un gruppo terroristico". "Lo ha detto prima, vi siete distratti", interviene il conduttore. Che si rivolge di nuovo a Dibba: "Lo vuole ridire? Se ora non lo dice crea un equivoco", insiste Floris.

"Io ho condannato l'attentato terroristico", si infuria Di Battista. Che a sua volta attacca Mulè e Roncone: "Voi dovete condannare anche il terrorismo di Stato che compie Israele da troppi anni". A quel punto ribatte Roncone: "Lei fiancheggia Hamas".

"Perché non dice Hamas", urla Giorgio Mulè. Ma Alessandro Di Battista non ci sta: "L'ho detto che è una organizzazione terroristica", quindi si alza, dice: "Sistemati". E se ne va.

Di Battista si era scontrato anche con la professoressa Donatella Di Cesare che gli aveva detto: "Il tuo odio anti-ebraico è tremendo, gravissimo anche nei termini che tu usi". E ancora: "Dai la stura nello spazio pubblico a un odio vergognoso, come quello che c'è stato nella manifestazione", accusa.