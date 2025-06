L'Eredità, "lo scandalo della collana": Gabriele travolto

Non è stato un successo il ritorno del campione Gabriele Paolini a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda ieri sera, lunedì 2 giugno. Nella prima puntata del Torneo dei Campioni, ad avere la meglio sugli altri concorrenti è stato proprio lui, Gabriele, l’impiegato soprannominato Mister 300mila euro per via del montepremi incassato durante la sua avventura nel programma. E' riuscito ad arrivare al tavolo della Ghigliottina dopo un'emozionante sfida al Triello contro Christian Giordano e Katia Madonna e la vittoria contro quest'ultima ai Cento Secondi.

Di 190mila euro il montepremi iniziale, sceso poi a 23.750 dopo tre dimezzamenti. Le cinque parole-indizio da collegare erano "Principessa, Scandalo, Chiusura, Completa e Fiori". Passato il minuto di tempo a disposizione per ragionare sulla soluzione, Gabriele ha scelto di scrivere sul suo cartoncino la parola "Piazza": "Avevo qualche parola, ma nessuna si collegava proprio bene", ha spiegato. Purtroppo, infatti, la soluzione corretta era "Collana".