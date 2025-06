Affari Tuoi, "l'abbiamo ribaltata": partita sconvolgente

Una partita piena di colpi di scena quella giocata da Andrea dal Piemonte ad Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino, nella puntata in onda ieri sera, lunedì 2 giugno, su Rai 1. Se in un primo momento la fortuna non è stata dalla sua parte, alla fine tutto è cambiato. All'inizio, infatti, il pacchista ha accettato un cambio pacco lasciando andare ben 300mila euro. Un colpo terribile, che però non lo ha demoralizzato. Accanto a lui, in studio, il fratello Niccolò.

"È un po' dispiaciuto", ha detto il conduttore parlando del dottore dopo il disastroso cambio pacco. A un passo dalla fine, ai due fratelli è arrivata una nuova proposta da 29mila euro, che però è stata prontamente rifiutata. Sul tabellone 10mila, 30mila e 200mila euro. "Abbiamo ribaltato la partita", hanno esclamato quindi Andrea e Niccolò. Infine, con 200mila da una parte e 10mila dall'altra, il dottore ha offerto 60mila. "Sicuramente sono soldi sicuri, potrei aver pescato di nuovo i 200mila. Se ascoltassi l'istinto andrei avanti, ma questa potrebbe essere la prima decisione da padre che prendo. Accetto", ha detto il concorrente, che sta per diventare genitore. Per fortuna, poi, ha scoperto che nel suo pacco c'erano 10mila euro.