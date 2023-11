Luciana Littizzetto, sfregio ad Andrea Giambruno: "Come lo hanno barrato"

13 novembre 2023 a

a

a

Puntuale come le tasse, ecco che la domenica sera riparte il cannoneggiamento di Luciana Littizzetto contro Giorgia Meloni, governo e affini. Il tutto ovviamente a Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio sul Nove, dove nella puntata di domenica 12 novembre l'ospite d'onore era Beppe Grillo, protagonista di una lunga intervista caratterizzata da un'assenza di domande che in molti non hanno potuto non notare.

Dunque, ecco il momento del consueto monologo della comica torinese, la quale tanto per cambiare - come no - se la prende col premier. "Ho già preparato il suo stemma araldico per le sue prossime elezioni - premette Littizzetto -. Hic sum Giorgia, mater, sister, premier, no gender, cristianam, amicam, fazzolarum. E sotto: hic sunt melones".

E ancora, mostra una foto del premier con volto grintoso durante un comizio e commenta: "Nella scala Meloni dell'incazz*** era forza otto. Non aveva sangue che scorreva nelle vene, ma Red Bull. Lei è del Capricorno. Capricorno ascendente pitbull".

"Come mettere Garibaldi": Littizzetto spietata, come umilia Giuliano Amato

Ma Luciana Littizzetto, a settimane dai fuorionda di Striscia la Notizia e da quello che hanno comportato, ecco che non perde l'occasione per sguazzare, ancora, nella vicenda Andrea Giambruno. Il copione si ripete: mostra una foto dell'ex di Giorgia Meloni. E commenta: "Di fianco il fu consorte, Principe Giambruno, detto Jean Maron, duca di Rete Quattro e Cavaliere dell’ordine del ciuffo importante. Da poco cancellato, barrato come un autobus", conclude. Già, se si tratta di dar contro a Meloni, Littizzetto è pronta ad insistere, all'infinito, anche su una vicenda che per un minimo di rispetto si potrebbe anche lasciar cadere.