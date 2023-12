Piccolotti, "chiamala onorevole": cala il gelo a DiMartedì

06 dicembre 2023 a

"Elisabetta!". Basta questa parola, rivolta da Fabio Dragoni a Elisabetta Piccolotti durante un animato confronto a DiMartedì, su La7, per scatenare Anna Falcone e riprendere il giornalista.

L'avvocato, attivista di sinistra e da qualche mese ospite fissa di vari salotti televisivi, sempre molto incline alla polemica, si scalda e interrompe sia Dragoni sia la deputata di Sinistra italiana: "E' l'onorevole Piccolotti...", con Giovanni Floris che approva, "prendo la mozione Falcone, chiamatevi per cognome". "Onorevole Piccolotti, vale quello che ho detto prima", aggiusta il tiro Dragoni.

Poco cambia, insomma, a livello di discussione, accesa sulla questione sindacati. "Questo governo ha il merito di non rompere le scatole a chi lavora", spiega Dragoni. "Veramente questo governo ha rotto talmente le scatole ai lavoratori che decine e decine di migliaia hanno scioperato, anche oggi, e sono scese in piazza contro le misure di questo governo", lo corregge la Piccolotti. "Se si riferisce al magico sciopero di Landini, allo sciopero ha aderito il 5 per cento. Landini rappresenta se stesso e forse qualcun altro".





"Non è così - protesta ancora l'onorevole Piccolotti -, hanno aderito talmente tanto che nei trasporti li avete precettati. Non volete nemmeno che le persone facciano sciopero perché avete paura della mobilitazione democratica di chi vi chiede di alzare gli stipendi".

In studio si sollevano risate, con vari ospiti che ricordano come di scioperi ce ne siano stati decine in queste settimane senza che il governo abbia vietato alcunché.