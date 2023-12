Rita Dalla Chiesa contro Alessandra Moretti: "Vanificati gli sforzi di una vita"

20 dicembre 2023 a

Si parla di alcune vicende di cronaca legate dal ricorso alla legittima difesa, di cui molto si è tornato a discutere in questi giorni, da Bianca Berlinguer, a È sempre Cartabianca, su Rete 4, nella puntata del 19 dicembre. In collegamento c'è Rita Dalla Chiesa, La deputata di Forza Italia è da sempre schierata dalla parte delle vittime: "La legittima difesa e il dibattito sul caso del gioielliere? Penso le persone siano stanche di lavorare una vita intera e veder vanificati i propri sforzi perché arriva qualcuno in casa che te li strappa via tutti", tuona la Dalla Chiesa.

Parole che non sono condivise dall'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti, che ribatte: "Bisognerebbe smettere di fare propaganda sul diritto penale. La difesa non è può essere sempre legittima ma deve essere proporzionata all’offesa, dev’essere immediata e i giudici poi valutano in base alle norme".

Ma appunto la Dalla Chiesa non è d'accordo con questo ragionamento e anche rispetto al caso di Luigi Celeste, che era stato condannato a 9 anni in appello per omicidio dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano, per aver sparato e ammazzato il padre violento perché temeva per l'incolumità della sua famiglia, rimarca: "Ha ucciso suo padre con una pistola per difendere la mamma e il fratello".