Chiara Ferragni, Vittorio Feltri: "Perché è un genio assoluto"

Vittorio Feltri difende a spada tratta Chiara Ferragni. Ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, nella puntata del 21 dicembre, il fondatore di Libero è l'unica voce fuori dal coro nel parterre di Rete 4. "L'ho difesa perché tutta la vicenda mi sembra paradossale, una grande montatura. Ho cominciato a interessarmi un po' anche alla vita di questa signora e anche del marito e mi sono reso conto, intanto, che è un genio assoluto".

Perché, spiega Feltri, "fare le influencer sembra una stupidaggine, ma come la fa lei ci vuole del genio e ha sempre fatto bene". E sul caso del panettone Balocco, vicenda sulla quale la Procura di Milano ha aperto un fascicolo, dice che in realtà "non si è capito bene cosa sia successo". Per questo non doveva scusarsi. "Quando l'ho sentita in televisione che si scusava non so bene di che cosa e che avrebbe anche versato un milione di beneficenza: un gesto del genere non può essere fatto da una persona avida di denaro".

Sul fatto che la Ferragni "guadagni molto mi fa solo pensare che", prosegue Vittorio Feltri, "anch'io non guadagno poco e non mi vergogno, anzi sono molto contento”. Quindi conclude: "Credo che la miglior cosa che possano fare i poveri è di diventare ricchi ma non tutti ci riescono. E ci sarà un motivo ed è un motivo per cui io apprezzo e ammiro questa donna. È riuscita da sola a montare una specie di impero, suo personale. Lei ce l'ha fatta e va applaudita". Sul caso pandoro, si tratta di "un incidente che poi spero che sarà chiarito".