Gli immigrati amano i talk

(“Dritto e rovescio”) Brutte notizie per Schlein e compagni. Il caso Soumahoro è stato in assoluto tra i più visti e dibattuti fra gli immigrati o, meglio, tra i “nuovi italiani”. A decretarlo è un’elaborazione di OmnicomMediaGroup. I servizi dedicati agli stretti congiunti dell’ex deputato della sinistra hanno fatto il record spingendo in alto nella classifica dei talk serali più visti format come Fuori dal coro e Dritto e rovescio.

Proprio quei target sociali a cui una certa gauche cerca di attingere elettoralmente sono stati i più reattivi rispetto allo scandalo dei fondi per migranti finiti in gioielli e vestiti di lusso. In testa alla classifica del cluster immigrati, che rappresenta l’11% dell’intero panel Auditel, per quanto riguarda il numero effettivo di telespettatori si piazza Fuori dal coro (44.583 individui, 5.6% di share) davanti a Dritto e rovescio (44.407; 5.9% di share) e a Quarta Repubblica (36.183; 4.5% di share). Continua il dominio di ReteQuattro con Zona bianca (29.416 ; 4%) e È sempre Cartabianca (28.530; 3.9%). Solo sesto DiMartedì su La7 con 23.476 spettatori e il 2.5% di share. Poi Porta a porta (17.413; 4.5%), In onda Prima serata (13.046 teste; 1.7% di share) e Avanti popolo (12.003; 1.4%).