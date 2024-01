Affari Tuoi, "in faccia alla fortuna": Fabrizia accetta l'offerta, si scatena il caos

03 gennaio 2024 a

a

a

Altro finale di puntata amaro ad Affari Tuoi, l'amatissimo gioco dei pacchi condotto da Amadeus su Rai 1. Al centro dello studio questa sera Fabrizia da Sassari, in rappresentanza della Sardegna, con il pacco numero 16. Con lei il marito Mauro. Il programma inizia a farsi interessante verso la fine, quando restano in gioco 4 pacchi blu (di basso valore) e 4 rossi (di alto valore) con 10mila, 75mila, 100mila e 300mila euro. A quel punto il Dottore offre alla concorrente 34mila euro per un solo tiro. Ma lei non accetta e va avanti. In un secondo momento, allora, l'offerta sale a 39mila euro per un solo tiro. Ma Fabrizia rifiuta di nuovo.

Più avanti restano in gioco due pacchi blu e 4 rossi, tra cui quelli da 100mila e 300mila euro. Il Dottore, allora, offre un cambio pacco, che Fabrizia però rifiuta. L'offerta successiva è di 44mila euro per un solo tiro. E di nuovo la concorrente dice no. Alla fine restano 100mila e 200mila euro, oltre a un pacco blu. Ed ecco che arriva l'offerta più alta del Dottore, 49mila euro per due tiri. Fabrizia accetta. Alla fine restano 100mila e 300mila euro. E a malincuore la concorrente scopre che nel suo pacco c'erano ben 100mila euro.

"Vai a zappare". L'errore (grave) ad Affari Tuoi, scoppia la rivolta | Guarda

La puntata è stata, come al solito, molto seguita e commentata sui social, soprattutto sulla piattaforma X, dove in molti hanno criticato la decisione di Fabrizia di accettare i 49mila euro. "È da ieri che sputano in faccia alla fortuna", ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: "Perché nessuno sa giocareee". E ancora: "Terza sera di fila che il dottore li fa fe**i, incredibile".