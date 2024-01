Propaganda Live, "stop forzato" per Diego Bianchi: perché non va in onda

12 gennaio 2024 a

Propaganda Live non andrà in onda questa sera su La7. Il motivo? L'influenza che a quanto pare avrebbe colpito il conduttore Diego Bianchi, costretto a stare a letto. Di qui l'annuncio di uno stop forzato e improvviso. Il programma, quindi, tornerà in onda come di consueto venerdì prossimo, il 19 gennaio. Cosa trasmetterà La7 al suo posto? La scelta, anche alla luce del drammatico scenario internazionale in evoluzione nelle ultime ore, è ricaduta sul dialogo fra Corrado Augias e Alessandro Barbero. I telespettatori potranno vederlo questa sera alle 21.15.

Questo dialogo era andato in onda durante la prima puntata del programma. Si tratta di una profonda riflessione sull'attualità "in relazione ai numerosi fronti di crisi e di guerra che stanno colpendo il mondo di oggi", si legge in una nota di La7. Il comunicato di ieri, giovedì 11 gennaio, riportava invece nel dettaglio i reportage e gli ospiti di questa prima puntata dopo le feste natalizie. Nel corso della serata, in particolare, sarebbero tornati i monologhi e le esibizioni live di Andrea Pennacchi e Valerio Aprea, mentre in collegamento la scrittrice Chiara Valerio avrebbe commentato le notizie della settimana. In studio erano previsti, come di consueto, gli ospiti fissi Francesca Schianchi, Filippo Ceccarelli, Constanze Reuscher, Paolo Celata.