Mattino 5, "cos'è quel rumore?": aggredito l'inviato di Federica Panicucci

A Mattino 5, il programma condotto da Federica Panicucci su Canale 5, nella puntata di oggi - lunedì 5 febbraio - si è tornati a parlare della presunta veggente Gisella Cardia. Prima del dibattito in studio, ecco un servizio realizzato dall'inviato della trasmissione Paolo Capresi, che ha provato a intervistare, senza riuscirci, la medium.

E al termine del servizio ecco che la Panicucci spiega di aver sentito uno strano rumore proprio sul finale, chiedendo dunque a Capresi di che cosa si fosse trattato: "Nel finale del servizio, quando eri lì vicino alla macchina del marito e della Scarpulla, ho sentito un rumor, uno stock... cos’è quel rumore strano?", ha chiesto la conduttrice.

L'inviato, a quel punto, ha rivelato che il marito della Cardia ha sferrato un forte pugno sul finestrino della sua auto. "È stato un gesto violento di Gianni, che mi ha tirato un pugno, una manata al vetro. Quello stock che senti è la fede nuziale che batte sul vetro", ha rivelato Capresi. Stupita la Panicucci: "No, ma davvero? Una manata? Facciamolo risentire". Quindi il frammento video è stato riproposto.

Ma non è tutto. Sempre la conduttrice ha aggiunto di ricordare come già in precedenza il suo inviato era stato minacciato, così come già in passato l'auto era stata colpita da un pugno: "Quindi lo ha rifatto", ha rimarcato Panicucci. Risposta affermativa dell'inviato: "Non riesce a controllare le sue reazioni, forse è un uomo sull'orlo di una crisi di nervi", ha chiosato Capresi.